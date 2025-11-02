Matías Sotelo, de Los Continuados, fue invitado especial en Un Poco de Ruido, el fenómeno del streaming cumbiero

27210w790h426c.jpg (1)

El líder de Los Continuados, Matías Sotelo, fue uno de los invitados destacados en Un Poco de Ruido, el programa de streaming que se transformó en un verdadero fenómeno nacional y que recientemente agotó en pocas horas las entradas para su show en el Movistar Arena.

Durante la entrevista, el cantante chaqueño repasó su trayectoria en la música popular, sus orígenes en el litoral argentino y su recorrido artístico por el NEA —Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones—, además de su conexión con las tierras guaraníticas del Paraguay, donde su estilo musical se consolidó como parte de la identidad popular.

El ciclo es conducido por Pinky (Juan Manuel Grossi), DJ Pipo (Gonzalo Leonardo) y Damo (Damián Martínez), y se transmite en vivo todos los miércoles de 21 a 23 horas por YouTube y Twitch, con contenido adicional en TikTok, Instagram y Spotify.

Con un lenguaje fresco, humor popular e impronta barrial, Un Poco de Ruido se consolidó como una de las plataformas más influyentes de la nueva generación cumbiera, combinando entrevistas, música en vivo y anécdotas que reflejan la energía de la movida tropical actual.

Más Noticias

thumbnail__DSC0170

Claudio “Tano” Marciello conmemora a Almafuerte en Corrientes

Mississippishoot-15 (1)

La Mississippi llega a Resistencia y Corrientes

studio-2

La Camerata Bariloche llega a Resistencia y Corrientes en noviembre

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-11-02 at 19.32.21

Importante operativo antinarcóticos en Castelli: detienen a dos hombres y secuestran casi 29 kilos de marihuana

27210w790h426c.jpg (1)

Matías Sotelo, de Los Continuados, fue invitado especial en Un Poco de Ruido, el fenómeno del streaming cumbiero

184212w850h567c.jpg

Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

184206w850h563c.jpg

Este lunes comienza el pago de salarios para empleados públicos

184209w850h478c.jpg

Detuvieron a dos pasajeros con más de 28 kilos de marihuana en un colectivo de larga distancia