Matías Sotelo, de Los Continuados, fue invitado especial en Un Poco de Ruido, el fenómeno del streaming cumbiero

El líder de Los Continuados, Matías Sotelo, fue uno de los invitados destacados en Un Poco de Ruido, el programa de streaming que se transformó en un verdadero fenómeno nacional y que recientemente agotó en pocas horas las entradas para su show en el Movistar Arena.

Durante la entrevista, el cantante chaqueño repasó su trayectoria en la música popular, sus orígenes en el litoral argentino y su recorrido artístico por el NEA —Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones—, además de su conexión con las tierras guaraníticas del Paraguay, donde su estilo musical se consolidó como parte de la identidad popular.

El ciclo es conducido por Pinky (Juan Manuel Grossi), DJ Pipo (Gonzalo Leonardo) y Damo (Damián Martínez), y se transmite en vivo todos los miércoles de 21 a 23 horas por YouTube y Twitch, con contenido adicional en TikTok, Instagram y Spotify.

Con un lenguaje fresco, humor popular e impronta barrial, Un Poco de Ruido se consolidó como una de las plataformas más influyentes de la nueva generación cumbiera, combinando entrevistas, música en vivo y anécdotas que reflejan la energía de la movida tropical actual.