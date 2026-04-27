Jopara Teatro presenta “Bufón” en Casa de las Culturas

El sábado 13 de junio a las 21, la compañía Jopara Teatro subirá al escenario de la Casa de las Culturas (Marcelo T de Alvear 90) con la obra “Bufón” que invita a reflexionar sobre las relaciones de poder, la condición humana y el absurdo de la existencia.

Desde una mirada crítica y poética, Bufón recupera esa figura histórica como contrapunto del poder establecido: un personaje irreverente que desafía lo solemne y cuestiona las estructuras sociales desde el humor, la ironía y la provocación. La obra propone una experiencia teatral intensa, donde la risa y la reflexión conviven frente a los límites de lo sagrado y lo institucional.

El espectáculo cuenta con actuación de Julieta Daga, dramaturgia y dirección de Luciano Delprato, diseño sonoro de Gerardo Schiavón, diseño escenográfico de Luciano Delprato y Juliana Manarino Tachella, asistencia dramatúrgica de Marcos Cáceres y producción general de María Paula Del Prato.

La obra fue distinguida con los premios a Mejor Actuación y Mejor Diseño Escenográfico en el marco del Festival FEATEC, organizado por la Municipalidad de Córdoba. Además, fue seleccionada para participar de la Fiesta Provincial del Teatro, impulsada por el Instituto Nacional del Teatro, y cuenta con coproducción de la DocumentA/Escénicas.

Las entradas se comercializan por sistema de venta por lotes: el primer lote tiene un valor de $15.000 y estará disponible hasta el 10 de mayo; el segundo lote, de $20.000, podrá adquirirse hasta el 30 de mayo; y el tercer lote tendrá un valor de $30.000.

Las reservas se realizan exclusivamente a través de Jopara Teatro, al teléfono 3794-088486. Organiza e invita Jopara Teatro.