Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

184212w850h567c.jpg

El diputado bonaerense Diego Santilli fue designado como ministro del Interior por el presidente Javier Milei . La noticia se conoció este domingo, luego de la renuncia de Lisandro Catalán producida el viernes por la noche.

A través de su cuenta de X, Milei señaló: «TENEMOS MINISTRO DEL INTERIOR: Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro. VLLC!».

Santilli ganó recientemente las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires contra el candidato peronista del gobernador Axel Kicillof, Jorge Taiana. Santilli se hizo cargo de una campaña luego de la salida de José Luis Espert, quien se bajó de su candidatura por acusaciones sobre supuestos vínculos con Fred Machado.

Más Noticias

184213w850h638c.jpg

Detuvieron a un joven que intentó agredir a su padre con un cuchillo

NBCH-TarjetaTuyaPos2

Tarjeta Tuya festeja 11 años con una promoción especial en toda la provincia

153416w850h459c.webp

Este lunes arranca el CyberMonday: 15 recomendaciones para comprar

Te pueden interesar

27210w790h426c.jpg (1)

Matías Sotelo, de Los Continuados, fue invitado especial en Un Poco de Ruido, el fenómeno del streaming cumbiero

184212w850h567c.jpg

Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

184206w850h563c.jpg

Este lunes comienza el pago de salarios para empleados públicos

184209w850h478c.jpg

Detuvieron a dos pasajeros con más de 28 kilos de marihuana en un colectivo de larga distancia

184213w850h638c.jpg

Detuvieron a un joven que intentó agredir a su padre con un cuchillo