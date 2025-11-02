Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

El diputado bonaerense Diego Santilli fue designado como ministro del Interior por el presidente Javier Milei . La noticia se conoció este domingo, luego de la renuncia de Lisandro Catalán producida el viernes por la noche.

A través de su cuenta de X, Milei señaló: «TENEMOS MINISTRO DEL INTERIOR: Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro. VLLC!».

Santilli ganó recientemente las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires contra el candidato peronista del gobernador Axel Kicillof, Jorge Taiana. Santilli se hizo cargo de una campaña luego de la salida de José Luis Espert, quien se bajó de su candidatura por acusaciones sobre supuestos vínculos con Fred Machado.