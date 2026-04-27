Experiencia Queen vuelve al escenario del Guido Miranda

El domingo 17 de mayo, a las 20.30, el show Experiencia Queen se presentará en el escenario del Complejo Guido Miranda, en el marco de su espectacular Greatest Hits Tour 2026.

El show llevará al público a revivir los grandes éxitos de Queen en una única noche, transportándolos a los icónicos conciertos de la banda de manera fiel y deslumbrante.

Este espectáculo, que recrea a la perfección tanto la música como la escenografía de los conciertos de Queen, representa con notable exactitud a cada uno de los miembros originales del grupo. Con vestuarios auténticos y el uso de instrumentos originales, el espectáculo ofrece una experiencia única para los fanáticos de todas las edades.

El repertorio incluye himnos inolvidables como “Bohemian Rhapsody”, “Love of My Life”, “Somebody to Love”, “Radio Ga Ga”, “I Want to Break Free” y “We Are the Champions”, entre otros, haciendo de cada función una verdadera fiesta de emociones.

Las entradas tienen un valor de $35.000, $45000 y $50000 y se pueden adquirir en la boletería del teatro de miércoles a sábados, de 17 a 21 horas, y en https://norteticket.com/EXPERIENCIA-QUEEN-EN-RESISTENCIA/