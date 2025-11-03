Importante operativo antinarcóticos en Castelli: detienen a dos hombres y secuestran casi 29 kilos de marihuana

En un procedimiento realizado este domingo por la mañana, efectivos de la División Microtráfico Interior —dependiente del Departamento Antinarcóticos Interior de la Policía del Chaco— detuvieron a dos hombres y secuestraron casi 29 kilogramos de marihuana en cogollos, dinero en efectivo, un teléfono celular y una motocicleta.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 11:30 horas, en un domicilio ubicado en Manzana 2, Parcela 5 de la Chacra 30, en la localidad de Juan José Castelli, bajo las coordenadas -25.9348950, -60.6075410.

Según informaron fuentes policiales, tras varias tareas investigativas y trabajos de vigilancia, los agentes observaron una presunta transacción de estupefacientes entre cuatro personas. Al intervenir, dos de ellas lograron escapar, mientras que los otros dos fueron demorados: uno en la vereda junto a una motocicleta y el otro dentro de la vivienda, de la cual sería propietario.

Ante la flagrancia del hecho, se procedió a realizar un allanamiento sin orden judicial, conforme lo establece el artículo 142 inciso C del Código Procesal Penal Federal, logrando el siguiente secuestro:

(1) bolsa plástica de alimento para perros con 4 envoltorios de cogollos de marihuana , peso total 4.042 gramos .

(1) bulto rectangular con 10 envoltorios de marihuana , peso 10.055 gramos .

(1) bulto transparente con 14 envoltorios de cogollos , peso 14.030 gramos .

(1) envoltorio cuadrado con 792 gramos de marihuana.

(1) trozo compacto con 75 gramos de marihuana.

En total, los agentes incautaron 28.994 gramos (casi 29 kilos) de marihuana.

Además, se secuestraron $578.650 en efectivo, un teléfono celular Motorola y una motocicleta Gilera Smash 125 cc color azul.

Los detenidos fueron identificados como Juan Manuel Ibañez (33) y Mario Roberto Ibañez (34), quienes quedaron a disposición de la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo del doctor Carlos Amad, por supuesta infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes.

En el operativo participaron también agentes de la División Operaciones Drogas Interior Castelli y supervisaron el procedimiento el director general de Consumos Problemáticos, comisario inspector Pablo José Zanier; el director antinarcóticos, comisario inspector Iván César Basiniani; y el jefe del Departamento Antinarcóticos Interior, comisario inspector Nicolás Ramón Diloff.