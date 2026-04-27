La prestigiosa Georgian Sinfonietta llega a Resistencia

El sábado 16 de mayo, a las 21:00, el Complejo Cultural Guido Miranda del Instituto de Cultura del Chaco recibirá a la Georgian Sinfonietta. La Orquesta de Cámara de Tbilisi, del Estado de Georgia (EEUU), llega a nuestra capital en una experiencia musical que conecta a la región con los circuitos artísticos más importantes del mundo.

Fundada en 2008, la formación tiene el objetivo de interpretar los repertorios más diversos con el más alto nivel artístico. Con una sólida trayectoria internacional, la orquesta se presentó en escenarios célebres como el Konzerthaus de Berlín, el Concertgebouw de Ámsterdam, el Grand Hall of Munich Conservatoire y las principales salas de Armenia y Azerbaiyán.

Para su presentación en Resistencia, la orquesta ofrecerá un programa de excelencia que incluirá obras de Vivaldi, Elgar, Nasidze, Mozart y Shostakovich. Esta propuesta representa una oportunidad única para disfrutar de la versatilidad de una de las agrupaciones de cámara más destacadas de la escena actual, en el marco de su gira por el país.

Las entradas tienen un valor de $30.000, $40.000 y $50.000 y ya se pueden adquirir en la boletería del teatro (Colón 164), de miércoles a sábado de 17:00 a 21:00, o de forma online a través de gradatickets.com.