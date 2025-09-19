Master Aráoz: el exitoso unipersonal de Daniel Aráoz llega a Resistencia

Master Aráoz es una obra que conquistó al público con su humor, sensibilidad y una entrega actoral emocionante.

El unipersonal protagonizado por Daniel Aráoz se presentará el viernes 26 de septiembre, a las 21:30 horas, en el Complejo Cultural Guido Miranda de Resistencia (Chaco). Las entradas están a la venta en la boletería del Teatro (Colón 164, miércoles a sábados, de 17 a 21 horas) y en norteticket.com.

Daniel Araoz.

Desde el momento en que se levanta el telón, Aráoz, con carisma, oficio y una capacidad narrativa única, nos conduce por un viaje que transita desde la carcajada más visceral hasta la reflexión más íntima.

En escena, comparte su historia personal: desde una infancia atravesada por el mundo del circo hasta su irrupción en el género de la revista. Cada episodio está cargado de humor, ternura y una honesta mirada sobre el arte y la vida.

Desde su estreno, la obra fue aclamada por crítica y público, convirtiéndose en una verdadera ceremonia escénica que conmueve y deja huella.

Master Aráoz no sólo divierte con las peripecias de un artista que supo reinventarse una y otra vez, sino que también plantea una pregunta fundamental: ¿qué significa realmente el éxito? A través de relatos de caídas, aprendizajes y momentos de desánimo, el espectáculo revela que el verdadero triunfo no se mide en premios ni aplausos, sino en el amor, la familia y los afectos que nos sostienen.

Master Aráoz es mucho más que un espectáculo: es una experiencia transformadora, una celebración del arte de vivir, de reír y de mirarse hacia adentro con humor y compasión.