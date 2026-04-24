El Barrio San Pedro Pescador inicia la construcción de su Archivo Comunitario

La Dirección de Patrimonio Cultural del Instituto de Cultura del Chaco (ICCH) junto a otras instituciones y vecinos del barrio San Pedro Pescador, dio inicio al del proyecto de conformación de un Archivo Comunitario. La actividad de lanzamiento tuvo lugar el pasado miércoles 22 de abril en las instalaciones de la Escuela Secundaria “Orillas del Paraná”.

Durante esta primera jornada se realizó un acercamiento a la cartografía participativa en la que estudiantes junto a vecinos fueron trazando el mapa del barrio y sus lugares más icónicos. Mientras que otro grupo se dedicó a realizar un listado de las primeras familias del barrio y cómo fue su ocupación.

El Barrio San Pedro Pescador, es un sitio declarado como patrimonio cultural, histórico y natural definido por su cultura pesquera y su origen vinculado a la construcción del Puente General Belgrano. Territorio de muchas luchas y resistencias comunitarias a lo largo de sus más de cuatro décadas de historia.

Este proyecto surge como una iniciativa interinstitucional orientada al trabajo comunitario y territorial de memoria colectiva, identidad e historia de este barrio costero que gana la convocatoria Acción en Territorio de la Universidad Nacional del Nordeste. Durante la jornada, se propuso la metodología de trabajo que se extenderá durante todo el ciclo 2026. Participan de este equipo de trabajo la Escuela Secundaria “Orillas del Paraná”, la Biblioteca Escolar “Rosa Guarú”, Facultad de Humanidades (UNNE), el Archivo Histórico Provincial Monseñor Alumni, el Departamento de Patrimonio Material, la Dirección de Patrimonio Cultural (ICCH), el Municipio de Colonia Benítez junto a vecinos/as y organizaciones territoriales internas y externas.

La construcción del archivo será un proceso abierto y participativo. Durante los próximos meses, se convocarán nuevas instancias para la digitalización de fotografías, la realización de entrevistas de historia oral y la recopilación de documentos para lograr un repositorio material y digital de la construcción identitaria de nuestros territorios.