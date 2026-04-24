Amandayé presenta su espectáculo “La lluvia sigue diciendo” en el Guido Miranda

El Instituto de Cultura del Chaco invita a la presentación del grupo Amandayé, que subirá al escenario del Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164) el viernes 15 de mayo, a las 21:30. En esta oportunidad, el reconocido conjunto brindará el show teatral La lluvia sigue diciendo.

Esta gira teatral nace con la idea de un reencuentro con la gente, desde un lugar más cercano e íntimo. Una propuesta pensada para compartir la música cara a cara, en un clima de teatro que permite escuchar y sentir cada canción de una manera especial.

El espectáculo trae también una motivación artística particular: rescatar obras grabadas que, por distintas razones, casi no se interpretaron en vivo. Se trata de canciones que forman parte de la historia del grupo y que volverán a respirar frente al público. Además, el show contará con grandes artistas invitados que enriquecerán la ‘enchamigada’ de cada noche.

Las entradas tienen un valor de $15.000, $22.000 y $25.000 y se pueden adquirir en la boletería del teatro de miércoles a sábado, de 17 a 21 horas y en butacauno.com.ar

Amandayé

Con más de dos décadas de camino, Amandayé (que en guaraní significa «el que lleva la voz de la lluvia») se afianzó como una de las formaciones fundamentales de la música litoraleña. El grupo recorrió los escenarios más importantes del país y la región, con un repertorio que equilibra la tradición del chamamé con una búsqueda estética contemporánea, logrando una conexión única con el público a través de sus letras y arreglos vocales.