Nueva riña entre pandillas de dos barrios dejó tres policías heridos

Tres efectivos policiales resultaron heridos el miércoles cerca de la medianoche al intentar interceder en otro incidente entre bandas antagónicas pertenecientes a por lo menos dos barrios ubicados en el sureste de la capital correntina. Se trata de pandillas conformadas por adolescentes y algunos jóvenes que desde hace meses mantienen en vilo a ese sector de la ciudad con denuncias reiteradas de vecinos. Dos de los uniformados sufrieron heridas a causa de piedrazos en la cara y en el pecho y un tercero fue atacado por un perro cuando intentaba alcanzar a quienes iniciaron la riña.

Fue cerca de las 23, cuando personal policial perteneciente al Grupo Táctico de Operaciones (GTO) fue alertado de que en la intersección de la avenida Cartagena y calle Güemes se estaba produciendo un desorden de magnitud entre personas que se hallaban quemando cubiertas, por lo que el móvil que estaba a pocas cuadras patrullando otros barrios se dirigió a la escena. Ni bien llegaron fueron atacados a piedrazos por quienes estaban involucrados con aquellos incidentes: decenas de jóvenes pertenecientes a los barrios Loma Linda y Caracoleros, por lo que los efectivos solicitaron apoyo a todos los móviles que se encontraban en las inmediaciones. Personal de la Comisaría Octava acudió de inmediato y también fue atacado.

De las primeras escaramuzas resultaron lesionados la oficial ayudante Victoria Medina con un corte en la zona del labio producto de un piedrazo, en tanto el oficial subayudante Alexis Martín Benítez recibió un piedrazo en el pecho que le provocó lesiones de consideración. Pero el herido más grave fue el sargento Antonio César Billordo, quien sufrió el ataque de un perro cuando perseguía a quienes habían sido parte de los incidentes y huyeron hacia las casas vecinas.

Al llegar frente a la avenida Wenceslao Domínguez y calle 166, el dueño de una vivienda liberó al perro para que atacara literalmente a los uniformados que estaban sobre su vereda, lo que provocó que el animal le generara heridas en ambas piernas al sargento, una de ellas sumamente profunda, a tal punto que la lesión quedó a centímetros de dañar su vena cava, lo que pudo haber sido muchísimo más grave.

En el incidente, otro camarada de Billordo disparó una posta de goma contra el animal hiriéndolo para hacer cesar el ataque y luego evacuaron al uniformado herido que fue trasladado de urgencia hacia el Hospital Escuela. Esta situación generó un tremendo escándalo entre los policías y los dueños de la vivienda, ya que hubo acusaciones cruzadas sobre el procedimiento y la actitud de los dueños de la casa en liberar al perro que finalmente también fue víctima de la situación. Por el caso no se registraron detenciones debido a la actitud hostil de los propios vecinos.

En conflicto permanente

El incidente se dio en el marco de un creciente clima de violencia que sume a Loma Linda y el conocido como «Caracoleros», en conflicto permanente; pero también hay involucrados jóvenes de los barrios Ongay y La Olla donde las bandas en su mayoría compuestas por menores de edad y jovencitos muchos de ellos con historial delictivo por robos y hurtos y también por hechos graves de violencia.

Casi todos los enfrentamientos son filmados por ellos mismos y luego subidos a las redes sociales. A tal grado llega su impunidad que se arroban y etiquetan en sus muros de Facebook, Instagram o TikTok entre los mismos participantes de las «pandillas», como señal de pertenencia a uno y otro grupo. Siempre con leyendas desafiante y «subiendo la apuesta» para los próximos enfrentamientos.

En muchos casos la policía logró demorar a varios jovencitos, pero al ser menores de edad, son liberados por orden judicial. El problema persiste y se agrava cada vez más. La escalada de violencia parece no tener un límite. Los vecinos ya han presentado numerosas notas a las comisarías de las respectivas jurisdicciones, pero tampoco la policía le encuentra la solución a semejante conflicto, ya que los mismos que demoran preventivamente, luego vuelven a la calle y la violencia recrudece.