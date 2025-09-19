Despistó y chocó por la Ruta 16: una mujer terminó sin lesiones

182439w850h486c.jpg

Este jueves cerca de las 22:40, el personal de la Comisaría de Puerto Tirol fue alertado sobre de un despiste en la Colectora de la Ruta Nacional 16, kilómetro 24.5.

Al llegar, constataron un automóvil Peugeot 208 active, el cual despistó e impactó bruscamente contra el guardarraíl de la banquina.

El vehículo era guiado por una ciudadana de 55 años, quien manifestó estar en buen estado de salud, y no necesitó asistencia médica en el momento.

Se procedió a regular el tránsito, el cual continuó fluido sin interrupción. Se aguardaba la grúa para el traslado del rodado.

