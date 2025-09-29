Más Prevención Y Más Seguridad: Fontana Ya Tiene Su Nuevo Centro De Monitoreo

La seguridad de Fontana se modernizó con la inauguración hoy, de un nuevo Centro de Monitoreo de última generación.

En el marco del 109° aniversario de Fontana, el gobernador Leandro Zdero junto a la vicegobernadora Silvana Schneider y al intendente Fernando Cuadra, inauguraron este domingo el nuevo Centro de Monitoreo en la ciudad, una obra clave dentro del plan integral y estratégico de la seguridad provincial.

El espacio permitirá ampliar la capacidad de videovigilancia con cámaras IP Bullet, 1.750 metros de fibra óptica, gabinetes, soportes, sistemas de respaldo energético, UPS de 2 KVA, router de última generación y pantallas que permiten visualizar en simultáneo los distintos puntos de la ciudad. Así, se integran las Paradas Seguras y cámaras del Ministerio de Seguridad, elevando a 25 los dispositivos en funcionamiento en Fontana. Además, se presentaron nuevos desarrollos tecnológicos de gestión municipal, como sistemas digitales de ingresos y egresos, gestión de sueldos y plataforma de autogestión, junto a la conectividad en 35 escuelas locales.

“Este centro permitirá a Fontana estar conectado con la agencia que controla todo el área metropolitana. Nuestra gestión entiende que debe cuidar a todos y a cada uno de los chaqueños. Para fin de año habrá más de 60 cámaras de seguridad, lo que permitirá prevenir delitos e identificar rápidamente a los responsables”- afirmó el Gobernador.

Por su parte, la vicegobernadora Schneider manifestó “Este centro ratifica nuestro compromiso con la seguridad de los chaqueños. Permitirá prevenir situaciones que puedan afectar a los ciudadanos y sus bienes. Seguimos trabajando junto a los municipios para concretar obras que fortalecen a la provincia”.

En tanto, el ministro Matkovich remarcó “Esto es prevención y seguridad estratégica. Fontana es un punto clave dentro del esquema de videovigilancia provincial y este centro refleja la prioridad que le damos a la seguridad”.

Por último, Adrián Veleff, presidente de Ecom, acompañado de la vicepresidente Marina Kremar y la directora Carolina Orcola, resumió “El centro cuenta con equipamiento de última tecnología que permite grabación a largo plazo y conexión directa con el Ministerio de Seguridad y la Justicia. Antes de fin de año, vamos a ampliar el sistema con hasta 60 cámaras en la localidad”.