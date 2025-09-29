Plan Provincial De Seguridad: El Gobernador Zdero Inauguró La Renovada Comisaría Segunda De Fontana

Este domingo, en el marco del 109° aniversario de Fontana, se inauguró la moderna Comisaría Segunda, con trabajos que incluyeron: ampliación de las oficinas administrativas, renovación del área de la guardia, mejoras en el área privada del personal policial, cocina-comedor, sanitarios y acondicionamiento de las celdas. La fachada también fue modernizada.

El Gobernador Leandro Zdero junto a la vicegobernadora Silvana Schneider, al intendente de Fontana, Fernando Cuadra, a los ministros de Seguridad e Infraestructura, Hugo Matkovich y Hugo Domínguez inauguraron la ampliación y refacción integral de la Comisaría Segunda, en el marco del plan provincial de modernización e infraestructura en seguridad. La obra fue financiada con recursos provinciales.

El primer mandatario provincial destacó que la obra forma parte del plan de seguridad provincial, junto a nuevas plazas penitenciarias, entrega de móviles y tecnología de monitoreo.

“Estamos dando cumplimiento con nuestro plan de seguridad que tiene resultados óptimos. No sólo se trata de infraestructura, también seguimos trabajando para más patrulleros, cámaras y recursos humanos”, señaló.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, resaltó que la obra fue prácticamente una reconstrucción y atendió demandas del Superior Tribunal de Justicia. Además, valoró la inauguración del nuevo centro de monitoreo de Fontana, que comenzará con más de 30 cámaras y se proyecta llegar a 100.

En tanto, el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, indicó que esta intervención se suma a otras realizadas en la provincia: “Recibimos comisarías abarrotadas de detenidos. Hoy, con nuevas alcaldías y refacciones, estamos ordenando el sistema y mejorando las condiciones de la fuerza”.

Cuadra: “No es solamente infraestructura, es tranquilidad”

Por último, el intendente de Fontana, Fernando Cuadra, agradeció la obra en el marco del 109° aniversario de la ciudad. “No es solamente infraestructura, es tranquilidad y paz para los vecinos, y un reconocimiento al personal policial que ahora trabaja en mejores condiciones”, concluyó.