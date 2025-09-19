Más de 300 estudiantes de Sáenz Peña accedieron a la SUBE Estudiantil en un nuevo operativo

La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en coordinación con la Regional Educativa y la Subsecretaría de Transporte de la Provincia, realizó este lunes un importante operativo de entrega de tarjetas SUBE Estudiantil destinado a alumnos de distintos niveles educativos de la ciudad.

Durante la jornada, más de 300 estudiantes recibieron su tarjeta en dos puntos de entrega: por la mañana en la EET N.º 23 “Gregoria Matorras de San Martín”, y por la tarde en la EET N.º 22 “Teniente Benjamín Matienzo”. Además, alumnos de otras instituciones también pudieron acercarse para completar el trámite.

El municipio destacó que el objetivo de estos operativos es acercar el beneficio a los jóvenes, agilizando la gestión y brindando información sobre los recorridos del Transporte Municipal SPBus.

Como parte de la continuidad del programa, se anunció el próximo operativo para el martes 23 de septiembre, que se desarrollará en dos turnos:

8:30 en la EES N.º 174 “República de Honduras” .

14:30 en la EEP N.º 789 “Marta Hanacek de Lagraña”.

Desde el municipio recordaron que la SUBE Estudiantil, destinada a alumnos de todos los niveles, permite acceder a 40 boletos gratuitos por mes. El trámite puede realizarse de lunes a viernes de 7:30 a 14 h, presentando certificado de alumno regular, DNI y la presencia del estudiante para la foto.

Con estas acciones, la Municipalidad busca garantizar el acceso equitativo al transporte público, facilitando a los estudiantes su movilidad cotidiana y reafirmando su compromiso con la educación y la inclusión social.