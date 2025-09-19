Una mujer fue atacada con un arma blanca en Villa del Oeste: un detenido

Una mujer de 32 años resultó herida este jueves al mediodía tras ser atacada con un arma blanca en la zona de Villa del Oeste, en Resistencia. El agresor, identificado como Raúl Gustavo Bruzzo, alias “Bocha”, de 49 años, fue detenido a pocas cuadras del lugar poco después del hecho.

El episodio ocurrió cerca de las 13.10, en una vivienda de calle Fray Capelli al 1100. Según informaron fuentes policiales, Micaela Silvia Alegre, la víctima, se encontraba frente a su casa cuando mantuvo una discusión con Bruzzo, un conocido suyo. Al darse vuelta para ingresar a su domicilio, el hombre la atacó con un objeto punzante de hierro de unos 85 centímetros de largo, comúnmente llamado “chuza”.

Alegre sufrió dos heridas de arma blanca, una en la espalda y otra en el brazo izquierdo. Fue asistida primero en el Centro de Salud Ernesto Félix Klappeenbach y luego trasladada en ambulancia al Hospital Julio C. Perrando, donde el médico de guardia, Dr. Medina, diagnosticó “herida punzocortante en hemitórax dorsal derecho y en tríceps del brazo derecho”. La paciente permanece consciente y estable, en observación.

Tras ser alertados, efectivos de la Comisaría Cuarta Metropolitana, con apoyo de otras unidades de la Supervisión Zona II, montaron un operativo para dar con el sospechoso. A las 15.00, en la intersección de Primero de Mayo y Padre Sena, personal del Servicio Externo logró aprehender a Bruzzo, quien se encontraba en situación de calle.

La Fiscalía de Investigación Penal N° 6 dispuso la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial, que realizó pericias en el lugar y secuestró la “chuza” utilizada en el ataque. El detenido quedó a disposición de la Justicia por la causa de “supuestas lesiones con arma”.