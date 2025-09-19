Ariel Lovey supervisó la histórica obra de conexión cloacal en la Escuela Especial N.º 17

El intendente Ariel Lovey, acompañado por el vocal de SAMEP Rubén Hernán Custiniano, el referente local Darío Sandoval y la directora de la Escuela Especial N.º 17, Tórrales, realizó una verificación de los trabajos de conexión cloacal que se ejecutan en la institución educativa, una obra largamente reclamada por la comunidad.

Durante la inspección, las autoridades destacaron el impacto sanitario y social de la iniciativa, que mejorará la calidad de vida de los vecinos y garantizará condiciones higiénicas adecuadas para los estudiantes y sus familias.

Lovey reafirmó su compromiso con la mejora de los servicios públicos, y señaló que el municipio continuará gestionando recursos para responder a las demandas históricas de la población. En la misma línea, Custiniano subrayó la importancia del trabajo conjunto entre el gobierno local y la comunidad para concretar obras esenciales.

Por su parte, la directora Tórrales celebró el avance de los trabajos y remarcó que la conexión de cloacas creará un entorno más saludable y seguro para toda la comunidad educativa.

Esta obra de infraestructura básica representa un paso decisivo hacia el desarrollo urbano de la zona, y refleja el compromiso del municipio con el bienestar y la salud de los ciudadanos.