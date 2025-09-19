Ariel Lovey supervisó la histórica obra de conexión cloacal en la Escuela Especial N.º 17

549893233_18086679715859224_6524768096228484227_n

El intendente Ariel Lovey, acompañado por el vocal de SAMEP Rubén Hernán Custiniano, el referente local Darío Sandoval y la directora de la Escuela Especial N.º 17, Tórrales, realizó una verificación de los trabajos de conexión cloacal que se ejecutan en la institución educativa, una obra largamente reclamada por la comunidad.

Durante la inspección, las autoridades destacaron el impacto sanitario y social de la iniciativa, que mejorará la calidad de vida de los vecinos y garantizará condiciones higiénicas adecuadas para los estudiantes y sus familias.

Lovey reafirmó su compromiso con la mejora de los servicios públicos, y señaló que el municipio continuará gestionando recursos para responder a las demandas históricas de la población. En la misma línea, Custiniano subrayó la importancia del trabajo conjunto entre el gobierno local y la comunidad para concretar obras esenciales.

Por su parte, la directora Tórrales celebró el avance de los trabajos y remarcó que la conexión de cloacas creará un entorno más saludable y seguro para toda la comunidad educativa.

Esta obra de infraestructura básica representa un paso decisivo hacia el desarrollo urbano de la zona, y refleja el compromiso del municipio con el bienestar y la salud de los ciudadanos.

Más Noticias

549854066_1261518839338502_5008943928231106717_n

Más de 300 estudiantes de Sáenz Peña accedieron a la SUBE Estudiantil en un nuevo operativo

548221892_1121063943500856_4157854125800325557_n

Charata se prepara para la 12.ª edición de “Charata Marcha”, el clásico encuentro solidario de la ciudad

550639612_18319643848243095_6233080418735006022_n

Fontana realizó un operativo de abordaje territorial en el barrio Independencia

Te pueden interesar

549854066_1261518839338502_5008943928231106717_n

Más de 300 estudiantes de Sáenz Peña accedieron a la SUBE Estudiantil en un nuevo operativo

549893233_18086679715859224_6524768096228484227_n

Ariel Lovey supervisó la histórica obra de conexión cloacal en la Escuela Especial N.º 17

548221892_1121063943500856_4157854125800325557_n

Charata se prepara para la 12.ª edición de “Charata Marcha”, el clásico encuentro solidario de la ciudad

550639612_18319643848243095_6233080418735006022_n

Fontana realizó un operativo de abordaje territorial en el barrio Independencia

15968w850h567c.jpg

El intendente Omar Reis recorrió Puerto Lavalle y anunció mejoras en la infraestructura vial