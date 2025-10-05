Más de 20 mil personas celebraron los 89 años de Juan José Castelli con un multitudinario festival

La ciudad vivió una noche de alegría y emoción al celebrar su 89° aniversario con un festival multitudinario que reunió a más de 20.000 personas en la plaza central. Vecinos, familias y visitantes disfrutaron de una velada llena de música, reconocimientos y espíritu comunitario.

Tras el acto protocolar, se dio inicio al festival que se convirtió en uno de los eventos más esperados del año, con la participación de reconocidos artistas como Piko Frank, Paquito Ocaño, Ale Risso, Gustavo Reyes y Los Ángeles del Ritmo, quienes hicieron vibrar al público con diversos géneros musicales.

Durante la noche, el Honorable Concejo Deliberante realizó un reconocimiento especial a Piko Frank por su destacada trayectoria artística y su compromiso con la cultura local. El intendente Pío Sander le entregó un presente en nombre de toda la comunidad, resaltando su orgullo por “llevar el nombre de Castelli a escenarios de todo el país”.

Asimismo, se rindió homenaje a Walter Chamorro, conductor, locutor, profesor de danzas y referente cultural con más de 30 años de trayectoria. El reconocimiento fue entregado por el intendente Sander, la presidenta del Concejo Soledad Rach y concejales, en un emotivo gesto de gratitud por su permanente aporte a la cultura de la ciudad.

La jornada combinó emoción, música y reencuentros, reafirmando el sentido de pertenencia de los castellenses. “Fue una noche inolvidable que quedará en la memoria de todo el pueblo, celebrando con orgullo nuestra identidad, historia y cultura”, expresaron desde la Municipalidad.