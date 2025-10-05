Margarita Belén inauguró la nueva Plazoleta y Oratorio San Francisco de Asís

En un emotivo encuentro comunitario, el Municipio de Margarita Belén inauguró este fin de semana la nueva Plazoleta y Oratorio San Francisco de Asís, ubicada sobre avenida Pisoli, un espacio que busca fortalecer la fe y la vida espiritual de los vecinos.

La ceremonia fue encabezada por el intendente Javier Martínez, acompañado por su gabinete municipal, autoridades religiosas y vecinos de la localidad. En representación del arzobispo de Resistencia, monseñor Ramón Alfredo Dus, estuvo presente el diácono Jorge, quien participó de la bendición del nuevo oratorio.

El espacio, perteneciente a la Iglesia Inmaculada Concepción de María, cuenta con iluminación LED, bancos e infraestructura adecuada para celebraciones religiosas, obras realizadas con recursos propios del municipio.

Durante la inauguración, el jefe comunal destacó el trabajo del equipo municipal y el acompañamiento de la comunidad. “Agradecemos a todos los vecinos que se acercaron a compartir esta inauguración y a todo el personal por su compromiso en la puesta en valor de este nuevo espacio de fe”, expresó Martínez.

La plazoleta y el oratorio se suman a las acciones que impulsa la gestión municipal orientadas a mejorar los espacios públicos y fortalecer los valores comunitarios y espirituales en Margarita Belén.