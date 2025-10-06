Fontana impulsa la formación laboral con un curso de reparación de equipos informáticos

En el marco de las políticas de capacitación y empleo, la Municipalidad de Fontana avanza con el curso de Reparación de Equipos Informáticos, una propuesta que se dicta en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario y forma parte del programa “Soy Chaco Trabajo”, impulsado y ejecutado por la Fundación «Soy Chaco».

La capacitación, orientada a personas sin conocimientos previos, busca brindar herramientas prácticas en una de las áreas con mayor demanda laboral en la actualidad. Las clases se desarrollan todos los jueves, de 18 a 20:30, en el mencionado espacio cultural, y están a cargo de personal especializado de la fundación.

El intendente Fernando Cuadra destacó la importancia de esta iniciativa para el desarrollo local:

“Queremos agradecer a nuestro gobernador Leandro Zdero por brindar esta oportunidad tan importante, que permitirá que nuestros ciudadanos puedan avanzar personal y económicamente”, expresó.

Asimismo, el jefe comunal reconoció el trabajo de la presidenta de la Fundación Soy Chaco, María Martina, y su equipo, quienes “trabajaron arduamente en la detección del interés y la necesidad de los jóvenes de Fontana, arbitrando los medios para ofrecer esta capacitación que les brindará herramientas para una salida laboral”.

Con estas acciones, el municipio reafirma su compromiso con la formación técnica y la generación de oportunidades para los vecinos, especialmente los jóvenes que buscan incorporarse al mundo del trabajo.

