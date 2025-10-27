Más calidad de vida: IPRODICH entregó ayudas técnicas a personas con discapacidad del Gran Resistencia

WhatsApp Image 2025-10-27 at 12.33.37

El Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH) realizó este lunes una nueva entrega de ayudas técnicas destinadas a beneficiarios de Resistencia, Barranqueras y Puerto Vilelas. Entre los elementos otorgados se encuentran audífonos, bastones, andadores, sillas de ruedas y equipamiento para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad.

La presidente del organismo, Ana María Mitoire, destacó el objetivo de acercar las políticas públicas directamente a la ciudadanía. “Nuestro propósito es llegar directo a la gente, como nos pide el gobernador Leandro Zdero, sin intermediarios, garantizando el acceso a una mejor calidad de vida, a la rehabilitación y a la educación”, expresó.
Estas entregas se realizan de manera periódica en distintos puntos de la provincia, conforme a las necesidades relevadas por el organismo entre personas con discapacidad, sin obra social. En ese marco, la funcionaria provincial adelantó que el próximo miércoles se llevará a cabo una nueva entrega en la localidad de Fontana.
Mitoire recordó que los interesados pueden obtener información y conocer los requisitos en el sitio web del IPRODICH o acercándose a sus sedes en Resistencia y el interior provincial, con el pedido médico y la documentación correspondiente.
“Estas ayudas están destinadas a quienes no cuentan con obra social. En esos casos, el Estado se encarga de resguardar y garantizar sus derechos, asegurando una mejor calidad de vida”, concluyó la titular del IPRODICH.

