Ola de apoyo internacional: Los principales medios del mundo destacan el «mandato para la revolución» de Javier Milei

El contundente triunfo de La Libertad Avanza (LLA), con más del 40% de los votos a nivel nacional, generó una cobertura inmediata en la prensa global. Los titulares subrayan que el resultado otorga a Milei un Congreso más «amigable» para impulsar sus reformas, disparando las acciones argentinas en Wall Street.

El presidente Javier Milei superó con éxito su primer gran examen electoral, con un triunfo de La Libertad Avanza (LLA) que se impuso con más del 40% de los votos a nivel nacional y se consolidó como la fuerza más votada. La contundente victoria generó una amplia e inmediata cobertura en la prensa internacional, que la interpretó como un espaldarazo clave para la profundización de su programa de reformas.

LLA se afirmó en 16 provincias, logrando incluso revertir la derrota reciente en la clave provincia de Buenos Aires, y relegando a Fuerza Patria (peronismo) al segundo lugar con poco más del 24% de los sufragios.

Así Cubrieron la Victoria los Medios Globales

Los principales diarios del mundo enfocaron sus titulares en el impacto económico y la consolidación del proyecto libertario:

Medio Internacional Titular y Enfoque Principal The Wall Street Journal (EE. UU.) “Milei gana el mandato para la revolución del libre mercado en las elecciones argentinas”. Resalta el fortalecimiento del proyecto liberal. The New York Times (EE. UU.) “Los votantes argentinos otorgan a Javier Milei una victoria crucial en las elecciones de mitad de período”. Destaca el refuerzo de su posición y la validación de su agenda. Financial Times (Reino Unido) “El argentino Javier Milei obtiene una gran victoria en las elecciones legislativas”. Focaliza en el impulso que el triunfo da al paquete de reformas económico-financieras. El Mundo (España) “Los candidatos de Milei hacen una sorprendente elección y ganan con claridad al peronismo”. Aborda el avance del liberalismo en América Latina. Reuters (Agencia) “Las elecciones legislativas argentinas dan una victoria decisiva a la reforma libertaria de Milei”. Subraya que el triunfo habilita al mandatario para consolidar su propuesta de libre mercado. The Washington Post (EE. UU.) “El argentino Milei se encamina a un Congreso más amigable tras el rescate estadounidense”. Señala el resultado como una prueba clave ante sus socios internacionales. The Guardian (Reino Unido) “Javier Milei celebra el ´punto de inflexión´ al ganar su partido de extrema derecha las elecciones legislativas en Argentina”. Destaca que el resultado fue sorprendente para muchos analistas.

Reacción de Wall Street

Tal como se preveía, el mercado financiero reaccionó de manera inmediata y positiva. Tras conocerse los resultados, las acciones argentinas registraron subas superiores al 17% en las operaciones overnight de Wall Street, reflejando la confianza de los inversores ante el fortalecimiento político del oficialismo.

Con el nuevo escenario, la atención se dirige ahora a las próximas decisiones del presidente Milei, tanto en la definición de su equipo de gobierno como en las medidas económicas que delinearán la segunda etapa de su gestión, con un Congreso más propenso a acompañar sus reformas.

