El ministro Matkovich destacó la jornada electoral pacífica y el compromiso cívico de los chaqueños

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, destacó este lunes el desarrollo pacífico y ordenado que se vivió en la provincia durante la jornada electoral del domingo.

En el operativo de seguridad de las elecciones legislativas nacionales remarcó que participaron más de 1.250 efectivos. “Hemos logrado una jornada cívica ejemplar, con muy pocos inconvenientes”, subrayó el funcionario, acompañado del subsecretario de Seguridad Pública, Juan de la Cruz González, del Jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, el subjefe Manuel Silva y al director del CEAC, Cristian Durand.

Matkovich celebró además, el alto porcentaje de participación ciudadana y agradeció el compromiso de las fuerzas policiales. “Los chaqueños han demostrado un gran sentido de responsabilidad y sensibilidad cívica. Por eso quiero reconocer y felicitar a todos los electores”, señaló.

En la misma línea, valoró el avance que representa la implementación de la boleta única de papel. “Esta medida no solo optimiza recursos, sino que contribuye a prevenir situaciones de fraude electoral que marcaron procesos anteriores”, indicó.

El ministro también resaltó la convivencia democrática entre los distintos espacios políticos. “Estuvimos en contacto con apoderados, referentes y presidentes de cada partido, además de las autoridades municipales, garantizando un clima de respeto y cooperación”, remarcó.

Finalmente, Matkovich expresó su agradecimiento al equipo de trabajo: “Hemos disfrutado de una hermosa noche junto al gobernador y la vicegobernadora, celebrando el esfuerzo de todos, pero sobre todo pensando en cómo seguir mejorando para que este cambio que comenzó el 10 de diciembre de 2023 no tenga retroceso y se siga consolidando.