Caso karban: el imputado declaró por primera vez y negó el crimen de su hermana

El Fiscal de investigación de Saenz Peña César Collado brindó detalles sobre los últimos avances en la causa por el crimen de Romina Karban, en la que el principal imputado —hermano de la víctima— prestó declaración por primera vez en el expediente.

Según explicó el letrado, el acusado se presentó el pasado 21 de abril y negó haber cometido el hecho. “Se declaró inocente, sostuvo que no mató a su hermana y aportó una serie de elementos que ahora deben ser verificados”, señaló Collado. En ese sentido, adelantó que en los próximos días se tomarán declaraciones testimoniales a personas mencionadas por el imputado para corroborar su coartada.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el 8 de mayo en una franja horaria estimada entre las 7.30 y las 8.30. La fiscalía sostiene que en ese lapso se produjo el homicidio, hipótesis que ahora será contrastada con los nuevos testimonios.

Jurisdicción y avances periciales

Collado confirmó además que ya quedó determinada la jurisdicción del caso, estableciendo que corresponde a la circunscripción judicial de Presidencia Roque Sáenz Peña, lo que define la competencia territorial de la causa.

En paralelo, se incorporaron nuevos elementos periciales. Entre ellos, una ampliación de la autopsia realizada por el médico forense, que aportó mayor precisión sobre la mecánica de los disparos que causaron la muerte de la víctima. Según se detalló, el primer impacto —con ingreso por la zona occipital y salida por la mejilla— habría provocado una muerte casi inmediata, lo que explicaría la escasa presencia de sangre en la escena.

También se confirmó el hallazgo de proyectiles calibre 9 milímetros en el lugar del hecho, dato relevante para la reconstrucción del episodio.

Próximos pasos judiciales

El abogado indicó que, tras esta nueva declaración indagatoria, la Justicia cuenta con un plazo de diez días hábiles para resolver la situación procesal del imputado, lo que podría derivar en una nueva prisión preventiva.

Cumplida esa instancia, y en caso de no mediar oposición, la querella quedará en condiciones de solicitar la elevación a juicio de la causa.

Por último, se informó que el acusado cambió de defensa y ahora es representado por una abogada particular, en reemplazo de su anterior patrocinio legal.