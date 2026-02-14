Laguna Blanca: el municipio abonó la ayuda escolar y refuerza su inversión en educación

633462184_1445323126955828_3772417892576794063_n

La intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, destacó una serie de acciones impulsadas por el municipio en materia educativa, reafirmando el compromiso de la gestión con el acompañamiento a estudiantes y docentes de la localidad.

Por tercer año consecutivo, la comuna se convirtió en una de las primeras en abonar la Ayuda Escolar, que en esta edición alcanzó los 200 mil pesos por cada hijo escolarizado o universitario. Según informó la jefa comunal, el beneficio ya fue saldado, brindando alivio económico a las familias en la previa del inicio del ciclo lectivo.

Además, durante esta semana se realizará la entrega de kits escolares a alumnos y alumnas que lo requieran, como parte de las políticas de apoyo al regreso a clases.

En paralelo, durante todo febrero se desarrollan clases de apoyo para el nivel primario en el Centro Integrador Comunitario (CIC), a cargo de docentes calificadas. Las actividades se organizan en distintos grupos y turnos matutinos, y los estudiantes cuentan también con refrigerio.

Desde el municipio señalaron que a lo largo del año se ejecutan tareas de mantenimiento y limpieza en los establecimientos educativos con recursos propios, con el objetivo de garantizar entornos seguros y saludables para el desarrollo del ciclo lectivo.

En el marco de una inversión conjunta con el Ministerio de Educación de la Provincia del Chaco, también se avanza en refacciones en el Jardín de Infantes N° 168, a través del programa “Mejor Escuela”.

La intendenta remarcó que estas acciones reflejan planificación, previsibilidad y organización, y sostuvo que incluso desde un municipio del interior chaqueño es posible anticiparse a las necesidades y brindar respuestas concretas a la comunidad educativa.

           

