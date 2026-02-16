Margarita Belén vibró con la segunda noche de los Carnavales 2026

La localidad de Margarita Belén vivió una nueva jornada a puro ritmo y color con la segunda noche de los Carnavales 2026, que tuvo como escenario la tradicional Av. 17 de Agosto.

Comparsas y murgas fueron las grandes protagonistas de la velada, desplegando coreografías, vestuarios y puestas en escena que llenaron de música, brillo y alegría el corsódromo local. Con un importante marco de público, vecinos de la comunidad y visitantes de ciudades aledañas, así como de la capital chaqueña Resistencia, dijeron presente para disfrutar de una de las celebraciones más esperadas del calendario cultural.

Desde el municipio destacaron el acompañamiento sostenido de la comunidad y el crecimiento que año tras año muestran los carnavales, consolidándose como un evento que combina tradición, identidad y calidad artística. La respuesta del público volvió a ser multitudinaria, reafirmando el lugar que ocupa esta fiesta popular dentro de la agenda cultural de la región.

Los Carnavales 2026 continúan posicionando a Margarita Belén como un punto de encuentro para la celebración, el turismo local y el disfrute familiar, en una propuesta que conjuga color, música y participación comunitaria.