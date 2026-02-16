Fontana celebró el Verano 2026 con una jornada cultural y recreativa en la Plaza José Palma

La ciudad de Fontana vivió este sábado una nueva edición de “Fontana Vive el Verano 2026”, con una propuesta cultural y recreativa desarrollada en la Plaza Central Plaza José Palma, donde familias, niños y vecinos participaron de una tarde pensada para el disfrute comunitario.

El evento contó con una amplia agenda de actividades que incluyó presentaciones de danza, juegos, sorteos, desfile, kermés, inflables para los más pequeños y un paseo de emprendedores locales, que aportó color y movimiento al espacio público. Además, artistas de la ciudad formaron parte de la grilla artística y el cierre estuvo marcado por un show especial por el Día de los Enamorados a cargo de Fernando Bergagno.

Acompañaron la jornada la secretaria de Desarrollo Social, Verónica Pinsker; la secretaria de Cultura Popular, Deporte y Turismo Social, Jorgelina Aguirre; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Edgar Valoriani; y el secretario de Economía Social y Microcrédito, Hernán Valenzuela, quienes recorrieron los distintos espacios y compartieron el encuentro con los vecinos.

Desde el municipio destacaron la importancia de generar este tipo de propuestas abiertas y gratuitas, que fortalecen la integración social y promueven el uso de los espacios públicos como lugares de encuentro. La iniciativa forma parte de la agenda de verano impulsada por la comuna, orientada a consolidar actividades culturales, recreativas y de apoyo a emprendedores locales durante la temporada estival.