El intendente Ariel Lovey participó de una bicicleteada para reclamar el asfaltado del acceso a El Palmar

El intendente de Quitilipi, Ariel Lovey, participó junto a vecinos de El Palmar de una bicicleteada organizada para visibilizar el reclamo por el asfaltado del acceso que conecta la localidad con la ruta 45.

La actividad reunió a una importante cantidad de participantes, quienes recorrieron aproximadamente 9 kilómetros —ida y vuelta— con el objetivo de manifestar la necesidad urgente de mejorar la infraestructura vial en la zona. Durante el trayecto, los vecinos expusieron las dificultades que presenta el camino actual, especialmente en días de lluvia, lo que complica el tránsito cotidiano y el acceso a servicios esenciales.

El jefe comunal estuvo acompañado por el director del hospital local, el doctor Daniel Acuña, en una muestra de respaldo institucional al pedido de la comunidad. Al finalizar la jornada, los organizadores confeccionaron una nota que fue firmada por los participantes y elevada a las autoridades correspondientes, solicitando la concreción de la obra.

Desde el entorno municipal destacaron que la participación del intendente refleja el compromiso con las demandas vecinales y la importancia del trabajo conjunto entre ciudadanos y autoridades para impulsar mejoras en infraestructura. Los vecinos esperan que esta iniciativa marque el inicio de gestiones concretas que permitan avanzar en el asfaltado del acceso y garantizar mayor seguridad y conectividad para quienes habitan y transitan por El Palmar.