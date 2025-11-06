Desarticularon un búnker de drogas en Villa Libertad

Efectivos de la División Microtráfico desarticularoneste miércoles por la noche un presunto kiosco narco en el barrio Villa Libertad de Resistencia, donde secuestraron más de 400 envoltorios con cocaína, dinero en efectivo y detuvieron a dos mujeres.

La investigación comenzó tras diversas tareas de campo destinadas a detectar puntos de venta y consumo de drogas a baja escala.

Con la información obtenida, solicitaron una orden de allanamiento a la Fiscalía Antidrogas, que fue ejecutada anoche alrededor de las 21.

Durante el operativo, los agentes ingresaron al inmueble en presencia de testigos y fueron recibidos por una mujer de 57 años, principal moradora.

Tras una minuciosa inspección, hallaron 409 envoltorios con cocaína, con un peso total de 68 gramos, listos para su comercialización.

Además, secuestraron $625.550 en efectivo, dos tijeras, recortes de polietileno, una balanza y dos teléfonos celulares, todos elementos relacionados con la venta de estupefacientes.

Finalmente, dos mujeres de 57 y 28 años fueron aprehendidas y notificadas por Supuesta Infracción a la Ley N° 23.737, quedando a disposición de la Fiscalía Antidrogas en turno.