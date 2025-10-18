Margarita Belén: se realizó el Primer Encuentro de Mujeres organizado por la Iglesia Portal del Cielo

Con un marco de calidez, reflexión y espiritualidad, se llevó adelante el Primer Encuentro de Mujeres organizado por la Iglesia Portal del Cielo, una iniciativa que reunió a vecinas de distintos barrios para compartir una jornada de diálogo, fe y crecimiento comunitario.

El evento contó con la participación del intendente Javier Martínez, quien estuvo acompañado por el coordinador de Cultos, Esteban Ramírez, la coordinadora de Género, Mirian Romero, y los concejales Gladys Abatte y Dr. Sergio Machuca.

Durante el encuentro, las autoridades municipales compartieron una tarde de intercambio junto a la pastora Janinna Paladino, impulsora de la propuesta, que tuvo como eje central el fortalecimiento espiritual y el rol de la mujer dentro de la comunidad.

Declarado de interés municipal

El Primer Encuentro de Mujeres fue declarado de interés municipal, en reconocimiento al trabajo social, espiritual y comunitario que las integrantes de la iglesia desarrollan día a día en Margarita Belén.

El intendente Martínez destacó “la importancia de acompañar estos espacios que promueven la unidad, la fe y los valores que sostienen a nuestras familias y nuestra comunidad”, y subrayó el compromiso del Municipio de continuar apoyando iniciativas que fortalezcan el tejido social.

Una tarde de reflexión y compañerismo

Las participantes disfrutaron de una merienda compartida, donde hubo momentos de diálogo, oración y testimonio, resaltando la necesidad de mantener espacios de contención, escucha y acompañamiento para las mujeres de la localidad.

Desde el Municipio señalaron que continuarán articulando con instituciones religiosas, organizaciones sociales y referentes barriales para “construir una comunidad más unida, solidaria y con igualdad de oportunidades para todas”.