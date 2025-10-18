Barranqueras | Vecinos denuncian basural a cielo abierto y apuntan al Municipio por la falta de respuestas

Vecinos del barrio 110 Viviendas de la ciudad portuaria denunciaron la presencia de un basural a cielo abierto que lleva varios meses acumulándose sobre calle Fortín Alvarado, entre pasaje Ceibo y Algarrobo, generando olores nauseabundos, proliferación de insectos y serios inconvenientes para el tránsito en la zona.

Según expresaron a la redacción de Chaco 24 Info, el lugar se ha transformado en un foco de contaminación y riesgo sanitario, sin que hasta el momento el Municipio haya intervenido para resolver el problema.

“Buenas, podrían venir a limpiar el basural que está por calle Fortín Alvarado entre pasaje Ceibo y Algarrobo, esto sería 110 Viviendas. Es una calle y está toda tapada, ya no se puede pasar. Estamos cansados de que la gente le dé la basura a los carreros para que la tiren donde no deberían. No hacen nada con esa clase de gente porque están todos drogados y encima amenazan. A ver si podrían hacer algo al respecto. No pasa el recolector por acá, y esto también es Barranqueras”, señala el reclamo enviado por los vecinos.

La situación se repite en distintos puntos de la localidad, donde se observa la acumulación de residuos domiciliarios y escombros en espacios públicos y baldíos. Los residentes afirman que la recolección de basura no se cumple con regularidad, y que los reclamos al Municipio no han tenido respuesta.

En este caso, el basural se encuentra sobre una arteria utilizada a diario por familias y trabajadores, pero el amontonamiento de residuos hace imposible el paso de vehículos.

Preocupación sanitaria y pedidos de intervención

Los vecinos advierten que, además del mal olor y la suciedad, el basural se ha convertido en un foco de atracción de alimañas e insectos, y que el humo de las quemas agrava el malestar de los residentes.

“Acá hay chicos, adultos mayores y personas con problemas respiratorios. No podemos ni abrir las ventanas por el olor ni salir a caminar por la mugre. Pedimos que el Municipio venga a limpiar y ponga un cartel para prohibir tirar basura”, agregaron.

Hasta el momento, las autoridades municipales no se pronunciaron sobre la denuncia ni informaron si está prevista alguna acción de saneamiento en el sector.

Los vecinos insisten en que Barranqueras también merece limpieza y atención, y piden una respuesta urgente para eliminar el foco de contaminación que afecta la vida cotidiana del barrio.