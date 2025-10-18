El Sauzalito celebra su 46° aniversario con una jornada de música, tradición y comunidad

565084218_122287132970223682_5136497361991704796_n

El Sauzalito. — Este sábado 18 de octubre, la comunidad de El Sauzalito celebrará con alegría y orgullo el 46° aniversario de la fundación del pueblo, en una jornada cargada de emociones, tradiciones y espíritu de unidad.

El evento central se realizará en las instalaciones del Club Juventud, donde vecinos, familias y delegaciones municipales se reunirán para compartir una tarde de festejos, música en vivo y expresiones culturales que reflejan la identidad chaqueña y el sentido de pertenencia de esta localidad del Impenetrable.

Desde la Municipalidad de El Sauzalito destacaron que el aniversario “es una oportunidad para reencontrarnos como comunidad, para reconocer el esfuerzo de cada vecino y seguir construyendo el futuro con trabajo, solidaridad y compromiso”.

Un pueblo que crece con esfuerzo y unión

A lo largo de sus 46 años, El Sauzalito se consolidó como una localidad clave del norte chaqueño, símbolo del trabajo, la diversidad cultural y la perseverancia de sus habitantes.
Cada aniversario representa, además, una mirada hacia el porvenir, reafirmando el compromiso de su gente por el desarrollo local y el bienestar de las familias.

“Cada año renovamos el orgullo de ser parte de este pueblo que crece con unión y con la fuerza de su gente. Este aniversario nos invita a celebrar nuestras raíces y a seguir soñando juntos un futuro mejor”, expresaron desde el Ejecutivo municipal.

Celebración con identidad local

El programa previsto contempla presentaciones artísticas, números musicales y espacios de encuentro comunitario, donde las familias podrán disfrutar de una jornada de alegría y camaradería.

La Municipalidad invitó a todos los vecinos y visitantes a sumarse al festejo y ser parte de un nuevo capítulo en la historia de El Sauzalito, una comunidad que sigue creciendo con el trabajo y la esperanza de su gente.

Más Noticias

560551203_122247371612167730_8800833320025261145_n

Colonia Popular avanza con la obra de iluminación sobre la ex Ruta 16 en Puerto Bastiani

568261791_1141186431448458_4588858017580293585_n

Margarita Belén: se realizó el Primer Encuentro de Mujeres organizado por la Iglesia Portal del Cielo

564583808_1273701154784261_4842166767296016624_n

Barranqueras | Vecinos denuncian basural a cielo abierto y apuntan al Municipio por la falta de respuestas

Te pueden interesar

560551203_122247371612167730_8800833320025261145_n

Colonia Popular avanza con la obra de iluminación sobre la ex Ruta 16 en Puerto Bastiani

565084218_122287132970223682_5136497361991704796_n

El Sauzalito celebra su 46° aniversario con una jornada de música, tradición y comunidad

568261791_1141186431448458_4588858017580293585_n

Margarita Belén: se realizó el Primer Encuentro de Mujeres organizado por la Iglesia Portal del Cielo

564583808_1273701154784261_4842166767296016624_n

Barranqueras | Vecinos denuncian basural a cielo abierto y apuntan al Municipio por la falta de respuestas

WhatsApp Image 2025-10-18 at 15.00.02

La lista 503 llevó sus propuestas a Los Frentones: “este 26 de octubre, debemos ir a votar para que otros no decidan por nosotros”