Villa Berthet inauguró la nueva Sala de Rayos X y amplió los servicios del C.I.C.

La comunidad de Villa Berthet cuenta desde ahora con una Sala de Rayos X equipada con tecnología de última generación, en el Centro Integrador Comunitario (C.I.C.). La inauguración estuvo encabezada por el intendente Germán Honcheruk, acompañado por la presidenta del Concejo, Adriana La Spina, y el padre Fabián Pintos, quien realizó la bendición del espacio.

La nueva sala estará a cargo de las técnicas radiólogas Melisa Bermúdez y Belén Encinas, quienes tendrán a disposición un moderno equipamiento para estudios de diagnóstico por imágenes, lo que permitirá evitar traslados a otras localidades y brindar mayor rapidez en la atención.

Más servicios de salud para la comunidad

Además de la sala de rayos, se habilitaron dos nuevos consultorios odontológicos, completamente equipados con mobiliario e instrumental propio, lo que amplía la capacidad de atención en un área muy demandada por la población.

Paralelamente, se realizaron refacciones integrales en todos los consultorios médicos y oficinas del C.I.C., junto con mejoras en el frente, el patio y los pasillos internos. Estas obras apuntan a brindar mejores condiciones laborales a los profesionales y un entorno más cómodo y accesible para los pacientes.

Compromiso con la salud

Durante el acto, el intendente Honcheruk destacó que la obra responde a un compromiso asumido con los vecinos en materia de salud pública.

“Estamos orgullosos de poder cumplir con la palabra empeñada y de seguir trabajando cada día para mejorar los servicios. El objetivo es que los vecinos de Villa Berthet cuenten con atención de calidad sin tener que trasladarse a otras ciudades”, expresó.

Un centro de referencia

Con estas incorporaciones, el C.I.C. de Villa Berthet se consolida como un espacio de referencia para la atención primaria de la salud en la región, integrando servicios de diagnóstico por imágenes, odontología y consultorios médicos en un mismo edificio reacondicionado.

La gestión municipal remarcó que este tipo de obras forman parte de un plan integral para fortalecer el sistema local de salud, acercando infraestructura y profesionales al servicio de toda la comunidad.