EL MUNICIPIO DE FONTANA CONFIRMÓ EL CRONOGRAMA DE FECHAS CLAVE PARA EL CONCURSO DE INGRESO 2026

La Municipalidad de Fontana, a través de la Dirección de Personal, comunica a todos los aspirantes que participan del proceso de selección para ingresar a la planta municipal, el listado de fechas y etapas que darán continuidad al concurso durante los próximos meses.

El cronograma oficial establece que el próximo 29 de abril se realizará la publicación de los resultados correspondientes al Examen de Oposición. Posteriormente, desde el 14 al 18 de mayo, se abrirá el período para la recepción de antecedentes de los postulantes, cuya evaluación y puntajes serán exhibidos el 4 de junio.

La etapa de entrevistas personales está programada para la semana del 22 al 26 de junio, culminando el proceso el 15 de julio con la publicación definitiva del orden de mérito.

Desde la gestión municipal se recuerda que toda la información y los listados de resultados serán exhibidos formalmente en los transparentes de la Dirección de Personal, ubicada en la sede municipal de 9 de Julio 520.

Asimismo, se informa que la normativa vigente que regula este proceso se encuentra disponible para consulta pública. Los interesados pueden acceder y descargar la Resolución Municipal. Desde el siguiente Link.

https://drive.google.com/drive/folders/1Px5pYZqu0F5qdinxFe0_bWase0jIqR78?usp=sharing