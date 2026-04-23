Este sábado continúa el 10° Encuentro de Danzas «Sáenz Peña Baila»

190225w850h567c.jpg

Este sábado 25 de abril tendrá continuidad el 10° Encuentro de Danzas «Sáenz Peña Baila», luego de que la jornada del domingo debiera suspenderse, debido a las condiciones climáticas, lo que impidió que todas las academias pudieran presentar sus coreografías.

En este sentido, el sábado a partir de las 20 horas, en el Centro Cultural Municipal, se llevará adelante la presentación de las academias que no pudieron participar en la fecha anterior.

La entrada será libre y gratuita, por lo que familiares, amigos y vecinos podrán acompañar y disfrutar de una nueva noche a puro ritmo y color.

En esta oportunidad, serán 14 las academias que subirán al escenario del teatro.

Internacionales

678237350_1284077417159358_2393885943887264395_n

Refuerzan el equipamiento de la Guardia Urbana en Margarita Belén

677161729_1403266291827608_2694926998447861941_n

Operativo integral de salud para jóvenes en Puerto Vilelas

678300206_1392157236284488_3579285101082670568_n

Tres Isletas gestiona soluciones por la disposición de residuos de la planta de agua