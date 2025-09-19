Margarita Belén refuerza el Programa Municipal de Salud con nuevos insumos y equipamiento
El intendente Javier Martínez, acompañado por la secretaria de Gobierno María de los Ángeles Fretes y el coordinador del Programa Municipal de Salud (PMS) Juan Pablo Alfonso, presentó una importante ampliación de recursos sanitarios para mejorar la atención de los vecinos.
Entre los elementos incorporados se destacan:
-
✅ Tablas y kits para accidentes de tránsito y politraumatismos,
-
✅ Tensiómetros y oxímetros,
-
✅ Equipo portátil de oxígeno,
-
✅ Kit inflable para fracturas,
-
✅ Medicamentos esenciales para el tratamiento de enfermedades crónicas y de alta prevalencia.
Estos recursos estarán disponibles en el Centro Integrador Comunitario (CIC), donde el PMS funciona todos los días, de 8 a 12 y de 16 a 20 horas, siempre con indicación médica.
“Seguimos fortaleciendo nuestro programa de salud para estar cada vez más preparados y asistir a toda la comunidad”, destacó Martínez, subrayando que la inversión busca garantizar una respuesta rápida y efectiva ante emergencias y enfermedades crónicas.
Con esta nueva entrega, la gestión municipal reafirma su compromiso de mejorar la infraestructura sanitaria local y de garantizar el acceso a la salud para todos los vecinos de Margarita Belén.