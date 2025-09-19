Villa Río Bermejito refuerza los controles viales y recupera motos robadas

548222740_122235963194188894_5943314128366385832_n

Un operativo conjunto entre la Comisaría local, la Policía Caminera de Juan José Castelli y la Municipalidad de Villa Río Bermejito, encabezada por el intendente Omar Reis, permitió reforzar la seguridad vial y dar un paso clave en la recuperación de vehículos robados.

Durante los controles de tránsito, las fuerzas de seguridad secuestraron dos motocicletas con pedido de captura, un resultado que las autoridades consideran “un avance importante en la lucha contra el delito”.

La Municipalidad destacó que este tipo de acciones continuarán realizándose de manera periódica. El objetivo, remarcaron, es mejorar la transitabilidad, prevenir hurtos de vehículos y garantizar la seguridad de los vecinos.

“Queremos generar un entorno más seguro y ordenado para toda la comunidad. Estos operativos son una herramienta fundamental para cuidar a los ciudadanos y recuperar bienes sustraídos”, señalaron desde el gobierno municipal.

El operativo se enmarca en una estrategia conjunta de las fuerzas policiales y el municipio para fortalecer el control en los accesos y en las principales calles de la localidad, en un momento en el que el robo de motocicletas es una de las principales preocupaciones en la región.

 

