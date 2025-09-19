Makallé impulsa la educación ambiental con la entrega de semillas para una huerta escolar

La Municipalidad de Makallé, a través de la Secretaría de Agroindustria, realizó la entrega de semillas a la Escuela de Educación Primaria (E.E.P.) N° 80, con el objetivo de fortalecer y poner en marcha su huerta escolar.

El acto estuvo encabezado por el secretario de Agroindustria, Claudio Bobadilla, y el delegado del Ministerio de Producción, Luis Barrio, quienes remarcaron la importancia de acercar a los niños a la producción de alimentos y al cuidado del ambiente.

Esta iniciativa busca que los estudiantes aprendan prácticas de cultivo, valoren la autoproducción de alimentos y desarrollen trabajo en equipo, integrando contenidos de educación ambiental y hábitos saludables.

“Queremos que los chicos comprendan el valor de producir sus propios alimentos y de cuidar la tierra”, destacaron desde la Municipalidad, que reafirmó su compromiso con proyectos educativos que fortalezcan la conciencia ecológica y el desarrollo sostenible en la comunidad.