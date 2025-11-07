Colonia Popular y el Ministerio de Producción fortalecen el desarrollo frutihortícola local

El pasado miércoles 5 de noviembre, el Municipio de Colonia Popular realizó un relevamiento conjunto con el Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible del Chaco, con el objetivo de coordinar acciones que impulsen el fortalecimiento comercial de la producción frutihortícola en la localidad.

Durante la jornada, las autoridades y técnicos visitaron distintos establecimientos productivos, donde los ingenieros brindaron asesoramiento técnico y respondieron consultas vinculadas a la siembra, el cuidado de los cultivos y las buenas prácticas agrícolas.

Por parte del municipio participó la Dra. Estela Medina, mientras que por el Ministerio de Producción estuvieron presentes el Cr. Mariano Fragueiro, la Lic. María José Pacheco, la Ing. Cecilia Codutti de la Subsecretaría de Agricultura, Rocío Michelucci del ProDeR, y Luis Barrios, delegado zonal de la cartera productiva.

Este trabajo articulado forma parte de una política de acompañamiento permanente entre el Gobierno del Chaco y la gestión municipal de Colonia Popular, orientada a fortalecer el desarrollo productivo local y brindar herramientas a los productores para mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de sus emprendimientos.

“Estamos comprometidos con el crecimiento de nuestros productores y con el desarrollo de la economía local, que es la base de una comunidad fuerte y con oportunidades”, destacaron desde el municipio.

 

