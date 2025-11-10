Margarita Belén promovió una jornada de bienestar con clases de yoga en el CIM

El Municipio de Margarita Belén llevó adelante una nueva propuesta de actividad física y bienestar, con una clase abierta de yoga desarrollada en el Centro Integrador Municipal (CIM).

La jornada, a cargo de las profesoras Alejandra Romero y Mariana Berti, convocó a vecinas y vecinos de distintas edades que se sumaron a la práctica para conectar cuerpo, mente y respiración, en un ambiente distendido y armonioso.

Desde el municipio destacaron la importancia de fomentar espacios que promuevan la salud integral, el equilibrio emocional y el cuidado personal.

“Estas actividades permiten reencontrarnos con nosotros mismos, reducir el estrés y fortalecer el bienestar comunitario”, expresaron desde la organización.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la gestión local para mejorar la calidad de vida de la comunidad a través de actividades recreativas, deportivas y saludables abiertas a todo público.