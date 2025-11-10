Fontana fue sede del Certamen Provincial del Chamamé rumbo a la Fiesta Nacional en Corrientes

La ciudad de Fontana vivió una noche colmada de música, danza y emoción con la realización de la Pre Fiesta Nacional del Chamamé, evento que reunió a talentosos artistas locales y regionales en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.

El encuentro, organizado por la Municipalidad de Fontana, tuvo como objetivo seleccionar a los representantes chaqueños que participarán de la gran celebración nacional del chamamé en Corrientes, prevista para el 8 de diciembre.

Durante la jornada, el público disfrutó de una competencia artística donde se destacaron los intérpretes y bailarines por su pasión, técnica y amor por la tradición litoraleña.

Los ganadores fueron:

🎼 Vertiente música (solista instrumental): Ignacio Puyol.

🩰 Vertiente danzas (pareja tradicional categoría “B”): Mateo Reynoso y Luisana González Ramírez.

El jurado técnico estuvo integrado por Adrián Pérez, Daniel Moreira y Moisés Manrique en música, y por Julián Naessen, Martín Candia y Federico Fernández en danzas.

Además, se contó con la participación de Margarita Mambrin como veedora; del coordinador de sede Lucas López y de la secretaria de Cultura Popular, Deporte y Turismo, Jorgelina Aguirre.

El intendente Fernando Cuadra celebró el éxito de la convocatoria y destacó el compromiso de los artistas locales.

“Fontana vuelve a ser un punto de encuentro para la cultura popular. Agradecemos a cada participante por mantener viva la pasión chamamecera que nos identifica”, expresó.

Con este evento, Fontana reafirmó su lugar como referente cultural del Chaco, promoviendo el arte, las raíces y la identidad regional.