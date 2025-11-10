La Escondida celebró el Día de la Tradición con un emotivo desfile gaucho

La localidad de La Escondida vivió una jornada llena de orgullo y sentimiento popular con motivo del Día de la Tradición, que reunió a vecinos, agrupaciones gauchas y familias en una colorida cabalgata por las calles de la ciudad.

El intendente Alfredo Caballero participó del desfile junto a los organizadores y a los integrantes de la Escuela de Folclore local, destacando el entusiasmo y la participación de niños, jóvenes y adultos que se sumaron a la celebración vestidos de gauchos y chinas, portando con orgullo la bandera argentina.

“La tradición no es algo que se guarda en los libros: es lo que late en cada gesto, en cada mate compartido. Es lo que nos recuerda quiénes somos y hacia dónde queremos ir”, expresó Caballero, visiblemente emocionado por la gran convocatoria.

El intendente agradeció a las familias, instituciones y agrupaciones que hicieron posible el encuentro, subrayando la importancia de mantener vivas las raíces, costumbres y valores que identifican al pueblo escondidense.

Con un clima festivo y de comunidad, La Escondida volvió a demostrar que el espíritu de la tradición sigue más vigente que nunca, celebrando la historia, el trabajo y la identidad chaqueña que unen a sus habitantes.