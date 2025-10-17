Margarita Belén: luego de los 150 milímetros, asisten a familias afectadas por las intensas lluvias

Margarita Belén es una de las localidades más afectadas por las intensas lluvias de este viernes. El intendente Javier Martínez informó a NORTE que la comunidad se vio afectada por intensas lluvias que alcanzaron aproximadamente 150 milímetros, provocando inconvenientes en distintas zonas.

Según indicó, el municipio está trabajando de manera constante en el territorio para asistir a los vecinos más afectados. «Estamos ayudando a algunas familias con arena para que el agua no ingrese a sus casas. Además, el área de Desarrollo Social está entregando colchones, frazadas y mercadería», detalló Martínez, resaltando que toda la asistencia se realiza con recursos municipales.

El jefe comunal agregó que también intervienen funcionarios del área de Seguridad y del Servicio Público, atendiendo problemas eléctricos y la caída de árboles que se produjo en distintos sectores, ya que la tormenta también generó inconvenientes con la caída de árboles y de columnas de alumbrado público. Finalmente, Martínez enfatizó que estas acciones se llevan adelante «sin asistencia del gobierno provincial, todo con los funcionarios y recursos del municipio».

El periodista Alfredo Romero, agregó información para diarionorte.com A través de datos aportados por los jefes de Bomberos Voluntarios de Margarita Belén, Hugo Ríos y Ariel Ramos recordó el registro acumulado llega a casi los 160 mm y suman entre seis y 10 las viviendas afectadas por las precipitaciones.