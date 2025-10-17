Alerta en Chaco: persisten las tormentas y rige alerta naranja para este viernes

lluvias-1

La Administración Provincial del Agua (APA) informó que las condiciones de inestabilidad y lluvias intensas continuarán durante el viernes en gran parte del territorio chaqueño, según los reportes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la madrugada y la mañana se esperan tormentas fuertes o localmente severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas que podrían superar los 100 km/h, actividad eléctrica y posible caída de granizo. En algunas zonas, las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar entre 70 y 100 milímetros.
Hacia la tarde, las tormentas podrían disminuir en intensidad, aunque el SMN mantiene una alerta amarilla por lluvias fuertes y ráfagas de hasta 90 km/h.

Desde la APA solicitaron a la población extremar las medidas de precaución, evitar circular por calles anegadas, mantenerse en lugares seguros y no refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas.
Asimismo, recomiendan seguir los comunicados oficiales ante posibles actualizaciones del pronóstico.

