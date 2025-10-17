FERICHACO: el 8 de noviembre será el cuarto sorteo de cancelación de deudas del IPDUV

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) realizará el sábado 8 de noviembre, a las 20 el cuarto sorteo estímulo para adjudicatarios que se encuentren al día con el pago de sus cuotas y estén registrados en el padrón, que está disponible en la página oficial del organismo.

El evento se llevará a cabo en el predio de la Ferichaco, en el marco de la Fiesta Nacional del Algodón a realizarse, 7, 8 y 9 de noviembre. El sorteo de cancelación de deudas será el 8 de noviembre, a las 20 en el estand del IPDUV y contará con la presencia de autoridades provinciales, el directorio y gerentes de las distintas áreas. El sorteo tiene como objetivo premiar a los adjudicatarios que están al día con sus pagos y forma parte de un sistema de incentivos diseñado para reconocer el esfuerzo y la responsabilidad de aquellos que cumplen puntualmente con sus obligaciones habitacionales.

El premio principal consiste en la cancelación total del saldo deudor del crédito otorgado por el IPDUV, mientras que cinco premios adicionales ofrecen cancelaciones parciales equivalentes a 12 cuotas del saldo deudor.

Con esta iniciativa, el organismo presidido por Fernando Berecoechea reafirma su compromiso con la construcción de un sistema habitacional equitativo y reconoce el esfuerzo de quienes apuestan al desarrollo responsable de sus hogares.

El premio consiste en una cancelación total del saldo deudor del crédito/beneficio otorgado oportunamente por el IPDUV, y cinco cancelaciones parciales consistentes en 12 cuotas del saldo deudor. Un total de 7.560 inscriptos posee el padrón que puede consultarse en Tu Gobierno Digital.