Margarita Belén: la Escuela N.º 12 realizó su Fiesta de la Educación Física en el Club Deportivo Municipal

En las instalaciones del Club Deportivo Municipal, la Escuela N.º 12 “Francisco Agostini” llevó adelante su tradicional Fiesta de la Educación Física, donde los estudiantes compartieron las actividades desarrolladas a lo largo del ciclo lectivo.

El intendente Javier Martínez estuvo presente durante la exhibición, acompañando a la comunidad educativa y resaltando la importancia de promover el deporte, los hábitos saludables y la vida activa entre niños y jóvenes de la localidad.

Desde el municipio felicitaron a los alumnos, docentes y familias por el esfuerzo y el compromiso que hicieron posible una jornada colmada de participación y entusiasmo.