Estudiantes de la Tecnicatura en Enfermería participaron del Encuentro de Enfermería 2025 en Resistencia
Alumnos de la Tecnicatura Superior en Enfermería Profesional formaron parte del Encuentro de Enfermería 2025, realizado el sábado en Resistencia y organizado por la Sede Central de la Escuela Superior de Salud Pública.
Durante la jornada, los estudiantes compartieron actividades junto a participantes de distintas extensiones áulicas, tomando parte en prácticas de simulación, espacios formativos y momentos recreativos. La experiencia permitió a los futuros profesionales vivir la enfermería desde una perspectiva diferente, complementando los contenidos teóricos y fortaleciendo sus competencias para el desempeño en el ámbito sanitario.