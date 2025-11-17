Estudiantes de la Tecnicatura en Enfermería participaron del Encuentro de Enfermería 2025 en Resistencia

582714614_4209202702676837_6561086360385436109_n

Alumnos de la Tecnicatura Superior en Enfermería Profesional formaron parte del Encuentro de Enfermería 2025, realizado el sábado en Resistencia y organizado por la Sede Central de la Escuela Superior de Salud Pública.

Durante la jornada, los estudiantes compartieron actividades junto a participantes de distintas extensiones áulicas, tomando parte en prácticas de simulación, espacios formativos y momentos recreativos. La experiencia permitió a los futuros profesionales vivir la enfermería desde una perspectiva diferente, complementando los contenidos teóricos y fortaleciendo sus competencias para el desempeño en el ámbito sanitario.

