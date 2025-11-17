Colonia Popular participó del 7.º Festival Folklórico “Hilario Ojeda” en La Verde

La Municipalidad de Colonia Popular formó parte del 7.º Festival Folklórico “Hilario Ojeda”, realizado el pasado sábado 15 de noviembre en la localidad de La Verde. Desde la gestión comunal agradecieron la apertura y el acompañamiento que permiten seguir fortaleciendo la identidad cultural de la región.

Asimismo, se extendió un reconocimiento a la Municipalidad de La Verde y al intendente Federico Peón por la invitación y por la colaboración brindada al facilitar el colectivo que permitió la participación del Ballet Folklórico Municipal en este importante encuentro artístico.

Desde Colonia Popular destacaron el valor de estos espacios para promover, difundir y sostener vivas las tradiciones folklóricas.

