Margarita Belén inicia la refacción del natatorio municipal de cara a la temporada 2025-2026

La Municipalidad de Margarita Belén comenzó esta semana los trabajos de refacción y puesta en condiciones del natatorio municipal, con el objetivo de dejar la pileta en óptimas condiciones para la próxima temporada de verano 2025-2026.

Personal de la comuna se encuentra realizando tareas de mantenimiento, reparación y adecuación general de las instalaciones, en una primera etapa que incluye mejoras estructurales y la preparación necesaria para garantizar el uso seguro del espacio.

Desde el municipio destacaron que el natatorio es un punto de encuentro para niños, jóvenes y adultos, y que su puesta en marcha cada verano representa una oportunidad recreativa y deportiva para toda la comunidad.

Asimismo, remarcaron que los trabajos continuarán en los próximos días para que el espacio esté listo a tiempo para su apertura: “Seguimos avanzando para recibir a los vecinos de la mejor manera”, señalaron desde la gestión local.