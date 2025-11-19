Makallé: joven municipal representará al Chaco en el Ideatón Federal con un proyecto destacado sobre acceso al agua

La Municipalidad de Makallé felicitó a Lucas Gómez, integrante del equipo local que fue seleccionado para representar a la provincia del Chaco en la Semana de Integración Federal (SIF) organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Su participación se enmarca en el Programa Federal de Formación Gestión para el Desarrollo, impulsado por la Escuela Federal de Desarrollo.

El proyecto SIPAC – Sistema de Información Pública del Agua del Chaco fue elegido como el mejor proyecto provincial de políticas públicas, entre los tres grupos chaqueños que compitieron en esta edición del programa. La iniciativa propone una herramienta innovadora para abordar la problemática del acceso al agua potable mediante datos públicos, planificación y participación territorial.

El equipo SIPAC está conformado por jóvenes profesionales y trabajadores del Municipio de Makallé y del Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña, quienes desarrollaron un trabajo articulado con enfoque social, tecnológico y de impacto directo en las comunidades.

Luego de superar todas las instancias provinciales, los jóvenes viajaron a Capital Federal, donde este miércoles 19 de noviembre defenderán su proyecto en el Ideatón Federal, frente a delegaciones de todo el país, representando al Chaco en una instancia clave de innovación pública.

Desde el municipio destacaron que este logro refleja “el compromiso, la creatividad y la capacidad de gestión de las nuevas generaciones chaqueñas”, y felicitaron especialmente a Lucas Gómez y al equipo por su desempeño y aporte al desarrollo provincial.

