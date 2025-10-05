Charadai celebró su 120° aniversario con una gran fiesta popular

557585631_1225929142897248_1094222476702276482_n

La comunidad de Charadai vivió una noche de emociones y reencuentros al celebrar el 120° aniversario de la localidad, con una fiesta que reunió a familias, amigos y vecinos en un clima de alegría y unidad.

Desde el Municipio, encabezado por el intendente Eladio Aguirre, expresaron su agradecimiento a todos los que colaboraron en la organización del evento y destacaron el acompañamiento permanente de los habitantes del pueblo.

“Nos sentimos muy felices de que hayan pasado una noche en familia, con amigos, de reencuentro con quienes ya no habitan este suelo pero que llevan en su corazón a esta tierra y siempre vuelven para compartir buenos momentos”, señaló Aguirre en el mensaje difundido por las redes oficiales del municipio.

El festejo incluyó presentaciones artísticas, música en vivo, baile y actividades recreativas, que marcaron una jornada especial para los vecinos y visitantes. “Gracias a todos por ser parte de esta gran fiesta”, expresó el intendente al cierre de la celebración.

Charadai, fundada en 1905, es una de las localidades más tradicionales del sur chaqueño y cada año renueva su sentido de pertenencia con celebraciones que convocan a toda la región.

